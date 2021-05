Zvok tišine

V kolumni preberite:

Gotovo nisem edina, ki ima v zadnjih mesecih že polna ušesa vsakodnevnega preštevanja primerov covida-19, nenehno spreminjajočih se ukrepov in cepilne strategije, dimnih bombic, medijskih spinov ...



Sita sem zasutega predala elektronske pošte, dolgoveznežev, ki jih je po telefonu ali zoomu še težje ustaviti kot v živo, predavanj in delovnih sestankov na daljavo, ki se v resnici dogajajo v naših kuhinjah in spalnicah ter se podaljšujejo v večerni, nekoč zasebni, čas.