Bled, Brioni, Blatni Dol

Obisk vodstva evropske komisije v Sloveniji je bil kratek. Sporočil pa je bilo veliko. Pomenljivi so bili citati 30 let starega govora Milana Kučana. Pomenljive so izrecne trditve o vladavini prava, spoštovanju institucij in svobodi tiska. Prevzem predsedovanja sovpada z obletnico prvega neposrednega srečanja Slovenije z Evropsko skupnostjo. Zgodilo se je na Brionih 7. julija 1991.