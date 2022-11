Boj z zdravniki je vnaprej izgubljen

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je zagrozil svojim kolegom zdravnikom. Če tega ne bo hitro saniral, ga ne čaka nič dobrega. Poznamo najmanj enega njegovega predhodnika, ki je želel zdravnikom postaviti določene pogoje, a se je močno osmodil. Danes ve, da je boj z zdravniki vnaprej izgubljen, zato se jim vojne niti ne napove. In tega bi se moral še kako zavedati Bešič Loredan, ki prihaja iz zdravniških vrst. Preden je tisto sredo zvečer klical vodjo pogajalske skupine sindikata zdravnikov in zobozdravnikov, bi moral vedeti, da se taka gverilska akcija z grožnjami in postavljanjem ultimatov ne more dobro končati. Sploh pa ne v časih, ko imajo zdravniki zaradi večletnega zanemarjanja zdravstva vse adute v rokah, da si lahko izborijo skoraj vse.

S tem, da si zdravnik zasluži ves denar tega sveta, se strinjamo tisti hip, ko je naše življenje ali življenje bližnjih v njegovih rokah. Zdravnike potrebujemo vsi. Dolga leta se šolajo in težko se je kosati z njihovimi sposobnostmi. Posledično jih kujemo v zvezde, do njih gojimo strahospoštovanje. Vse to pa se ne odraža v njihovih plačah, ki so ukalupljene v enoten in tog plačni sistem.

A preden postanemo preveč pokroviteljski, moramo vedeti, da ni vse zlato, kar se sveti. Tudi znotraj zdravniških vrst in omenjenega plačnega sistema se dogajajo anomalije, ki smo jih v preteklih letih razkrivali tudi v Delu. Nekateri zdravniki namreč spretno izkoriščajo sistem, jadrajo med javnim in zasebnim glede na lastno korist in ne korist pacienta, ki jo tako radi poudarjajo. Služijo z nepreglednim številom ur, ki jih v resnici ne oddelajo, izkoriščajo mlajše kolege, delajo povprečno in podpovprečno.

In tu nastopi trenutek, ko bi moral minister priklicati red v sistem, urediti nadzor, zahtevati odgovornost, spremljati učinkovitost zdravnikov. Naj vlada torej popusti pri plačah, omogoči nagrajevanja, a naj potem postavi jasne zahteve, kaj želi v zameno. Če se bo zgodil samo dvig plač in bo vse drugo ostalo enako, bodo tisti zdravniki, ki zdaj brezsramno izkoriščajo prednosti javnega sistema, še na boljšem, bolniki pa bodo še vedno brez strokovne in pravočasne obravnave.