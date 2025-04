V nadaljevanju preberite:

Največja »stranka« v državi so neopredeljeni volivci, ki jih je po SJM 2024 precej več kot tretjino volilnega telesa. Ker so prehajanja med volivci levega in desnega pola statistično zanemarljiva, bodo vse stranke ribarile v bazenu neopredeljenih, ki so ga dodobra napolnili razočarani volivci Gibanja Svoboda. Analiza SJM je pokazala, da so se med neopredeljene preselili predvsem sredinsko usmerjeni volivci te stranke, levo usmerjeni pa še vztrajajo v njej.

Stranke bodo morale biti pri nagovoru neopredeljenih zmerne. SJM namreč pokaže, da neopredeljeni ne zaupajo Cerkvi, so zadržani do EU, še nekoliko bolj skeptični do Nata, ne zaupajo medijem, so pa za mir v Ukrajini in izražajo pretežno libertarne vrednote. Koalicija strank, ki bi ji v največji meri uspelo politično reaktivirati te volivce, bo po volitvah vodila državo.