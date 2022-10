Draga energija klesti delovna mesta

V nadaljevanu prebrite:

MM Količevo oziroma nekoč Količevo Karton je dobro podjetje, proizvodnja kartona pa je kapitalsko zelo intenzivna panoga in energetsko potratna industrija. Lastniki tovarne so se odločili, da enega od dveh papirnih strojev ugasnejo. Sovpadli so trije dejavniki, in sicer zaostrovanje gospodarskega stanja, negotovost zaradi cene energije in slaba ekonomika stroja. Posledica bo, da bo 110 zaposlenih vključenih v program razreševanja presežnih delavcev oziroma bodo izgubili delo, če se izrazimo po domače. Proizvodnja kartona je industrija, ki je bila med epidemijo covida-19 v vzponu, takrat so bile potrebe po transportni embalaži velike.