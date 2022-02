Brez popuščanja pri vladavini prava

V današnji Temi dneva preberite:

Sodišče je pritrdilo logiki mehanizma, po kateri država članica lahko ostane brez evropskih sredstev v primeru kršitev vladavine prava, ki vplivajo na finančne interese EU. Vladajoči madžarski in poljski politiki na vrhu drugih držav članic nimajo somišljenikov ali podpore. Blizu njihovemu tolmačenju vladavine prava in jeremijadam o dvojnih merilih je bil kvečjemu premier Janez Janša. Čeprav so v Bruslju in številnih državah EU takoj podprli odločitev sodnikov iz Luxembourga, se evropski komisiji s postopki očitno ne mudi.