Brezplačna kosila za začetek brezplačne šole

Govoriti o brezplačnem šolstvu pred začetkom novega šolskega leta je skoraj blasfemično. Stroški so visoki, starše pa potem vsak mesec čaka še šolska prehrana. Država jo najrevnejšim sofinancira, pred dvema letoma je imela subvencionirano malico več kot polovica osnovnošolcev! Kako zelo je pomembna šolska prehrana, je pokazalo zaprtje šol med epidemijo. Takrat so bili številni otroci, kot se dogaja tudi med šolskimi počitnicami, lačni. Po pozivih ravnateljev in zveze prijateljev mladine so zanje vendarle poskrbeli.

Šolska prehrana je velik strošek. Tudi pri tistih, ki ga zmorejo. Tako je pričakovati podporo javnosti zakonoma, sploh v času draginje. A celo šolniki opozarjajo na pasti.