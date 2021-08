Čakanje na strategijo obvladovanja epidemije

V nadaljevanju preberite:

Strokovnjaki pravijo, da bo epidemija potekala v precej bolj obvladljivih situacijah kot prejšnja, če se bo cepilo 70 odstotkov Slovencev. Sodeč po anketah javnega mnenja in splošnem nezaupanju javnosti, je jasno, da te številke do jeseni ne bomo dosegli. Po objavi informacije, da stroškov testiranj ne bo več plačevala država, in so nastopile počitnice, s tem pa tudi želja po potovanjih, se je število cepljenih sicer hitreje povečevalo, a je še vedno v zaostanku glede na večino evropskih držav.