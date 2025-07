V nadaljevanju preberite:

Te dni mineva 30 let, odkar se je zgodil genocid nad bošnjaškim prebivalstvom v Srebrenici. Zgodilo se je petdeset let po koncu druge svetovne vojne, ko se je svet zaklel, da se kaj takega ne sme nikoli več ponoviti. V tem imenu je tudi nastala Organizacija združenih narodov. Bošnjaškemu prebivalstvu so jamčili zaščito, vendar so jih naposled Združeni narodi, Unprofor in Nato pustili na cedilu.