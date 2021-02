Diplomatski preboj in politična dihotomija

V komentarju preberite:

Dogovor med civilnim delom iranskih oblasti in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA), da bodo tuji inšpektorji kljub zakonu o prekinitvi kakršnegakoli nadzora nad jedrskim programom, ki ga je sprejel iranski parlament in velja od torka, lahko omejeno in začasno (prihodnje tri mesece) še vedno nadzirali jedrske objekte v Iranu, je velik diplomatski dosežek.