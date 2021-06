Diplomatski prehod iz arbitraže v suverenizem

V času prejšnjih dveh vlad je veljalo, da je slovenska zunanja politika monotematska. Bila je izrazito usmerjena v arbitražni dosje, na diplomatsko ne ravno domišljene poskuse uresničevanja arbitražne razsodbe. Poskusi njene implementacije so slovenskim diplomatom pobrali večino njihove energije. Vlade, sploh Cerarjeva, so vse stavile na sodne postopke, razsodbe pa so kvečjemu utrdile predarbitražni status quo na južni meji. Janševa vlada je arbitražni dosje pospravila z mize, kar pa ne pomeni, da se z njim ne ukvarja. Zgodba o pogojevanju podpisa sporazuma o policijskem sodelovanju med državama je pokazala, da je Slovenija glede arbitraže lahko najučinkovitejša tam, kjer je hrvaški interes najmočnejši – pri vstopu v schengen in evrsko skupino.



Zunanji minister Anže Logar in predsednik vlade Janez Janša trdita, da je diplomacija zdaj aktivna, vlada pa da vrača Slovenijo na diplomatski zemljevid. Drži, prvi diplomat in njegov šef sta aktivna, a pri tem sta prav tako monotematska, kot so bile prejšnje vlade, le da z drugačnim predznakom. V zunanji politiki pod Janšo so prevladali višegrajski interesi, spodkopavanje sistema vladavine prava in utrjevanje suverenističnih pozicij. Vprašanje časa je, kdaj se bo Janša s SDS pridružil novi suverenistični skupini v evropskem parlamentu, ki jo ustanavlja Matteo Salvini, njen boter pa je Viktor Orbán, ki je z utrditvijo OTP na slovenskem bančnem trgu dobil potentni vzvod za utrjevanje madžarskih političnih interesov v Sloveniji. Ni mogoče pričakovati, da se bo Janša s svojo stranko pridružil suverenistom še pred koncem predsedovanja svetu EU, ki je dejansko logistični in organizacijski napor, namen skupine pa je, da manjše države v EU dobijo občutek, da sodelujejo pri vodenju EU. To je občutek, ki ga ima Janša za domačo rabo v boju proti predčasnim volitvam.



Janša razume predsedovanje kot sredstvo za krepitev političnega položaja doma. Suverenizem se eklatantno kaže tudi v tem, da želi vlada države neto prejemnice evropskih sredstev denar za okrevanje kanalizirati v ne ravno razvojne, pretežno lokalne projekte s ciljem preobrazbe političnih razmerij, hkrati pa se upira evropskemu tožilskemu nadzoru.

