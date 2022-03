Dražje življenje

V nadaljevanju preberite:

Ne glede na to, ali se bo vojna v Ukrajini hitro končala in ne glede na izid, je Rusija pred daljšim obdobjem notranjepolitične negotovosti in zunanje izolacije. To vpliva tudi na preureditev nabavnih verig, ki jih je zatresla že epidemija. Gre za velik premik razmišljanja in organizacije poslov, ki se bo poznal tako v cenah, kot tudi kakovosti izdelkov.