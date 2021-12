Epidemično leto presežkov, spodrsljajev in junakov

V komentarju me drugim preberite:

Pri katerih ključnih statističnih kazalnikih smo bili v 2021 razmeroma uspešni in kje nam je zelo spodletelo? Kako je slovensko gospodrstvo dokazalo, da je prilagodljivo in bolj odporno proti šokom kot pred zadnjo krizo? Kdo so največji junaki in največje junakinje leta, ki se izteka?