Evropasivna država gre rutinsko na še ene volitve

Ob dvajseti obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo in Nato ter v obdobju pred evropskimi volitvami razlogov za praznovanje in optimizem v Sloveniji ni veliko. Slovenija že od vstopa v EU – v dveh desetletjih pa se ni nič spremenilo – ostaja v skupini držav z najnižjo volilno udeležbo na evropskih volitvah. Slovenija sodi tudi na rep čezatlantskih zaveznic po zaupanju v severnoatlantsko vojaško zvezo, kažejo ankete.

Agenda notranje politike v Sloveniji je precej neevropska, pogojena je z okvirom kulturnega in ideološkega boja med političnima poloma. Evropske teme se skoraj ne prebijejo na vrh nacionalne agende. Če pa se že, so namenjene negativni mobilizaciji. Tipična takšna tema so migracije. Evropska kmetijska politika pride na dnevni red, ko si kakšna stranka obeta koristi od protestov kmetov, zeleni prehod pa, ko se zgodijo naravne ujme.