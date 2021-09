Evropski denar davkoplačevalcem

V nadaljevanju preberite:

Evropska sredstva so izjemna priložnost države za gospodarski in socialni preboj in vse vlade po vstopu Slovenije v EU so se zavezale izboljšanju črpanja evropskih sredstev. Toda ni dovolj, da se razpoložljiva sredstva počrpajo. Še bolj pomembno je, da denar pride do podjetij in prebivalcev, ki lahko nato kot davkoplačevalci povrnejo vložek.