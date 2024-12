Globalna tekma za prevlado

V zadnjih dveh mesecih lahko v rubriki Globalno berete izbor tujih člankov iz medijev The Economist, Financial Times in Project Syndicate. Ti mediji veliko pozornost namenjajo analiziranju globalne tekme med Kitajsko in ZDA, EU pa ima v tej tekmi obrobno vlogo. Večinoma se ukvarjajo z Nemčijo, ki izgublja položaj industrijske sile, v zadnjem obdobju tudi Francijo, ki je postala politično nestabilna. Če malo zbanaliziramo, je Slovenija ena manj pomembnih članic EU in je torej na obrobju obrobja. To je okvir, v katerem živimo in delamo ter ki določa našo prihodnost.

Kaj je sploh mogoče narediti, da bi bilo življenje v Sloveniji znosnejše in da bi bila večina prebivalcev finančno preskrbljena? Pesimisti bi rekli ne veliko, odvisni smo od drugih. Optimisti pa bi lahko razmišljali tako: Najti si bo treba tržne niše, na globalni ravni ne moremo tekmovati. Če pogledamo strukturo gospodarstva, lahko opazimo, da so si nekatera podjetja svoje mesto že izborila, nekatera pa bodo naredila vse, da se znajdejo na strani zmagovalcev. V najtežjem položaju bodo tisti, ki ustvarijo premalo dodane vrednosti. Takšni bodo postali bodisi plen zmagovalcev bodisi bodo končali v stečaju.

Pomembno je poudariti, da sedanjih podjetij nikakor ne smemo bremeniti z novimi bremeni (davki, tudi administrativnimi bremeni in podobno). Nekdo, ki tekmuje s Kitajci, lahko izpade iz tekme, ker je obremenjen, denimo, z novimi prispevki. V tem kontekstu je zelo pomembno, kako bo sedanja vlada delala v drugi polovici mandata. Okno za večje spremembe na bolje se je zaprlo, pomembno je, da ne naredijo kakšne večje napake.