Goreče besede in prazno besedičenje

V nadaljevanju preberite:

Očitno se ne zavedamo, da sta bila tudi Cankar in Prešeren človeka, tako kot so tudi pisatelji danes ljudje, in da bodo nedavno izdana besedila nekoč bogatila kanon slovenske literature v varnem naročju NUK. Skrb vzbujajoče je, da se številne založbe prav v dneh, ko se zaključuje še eno veliko slovensko gostovanje na knjižnem sejmu v Bologni, pritožujejo nad zmanjševanjem sredstev za domačo književnost in opozarjajo na ničvredno besedičenje politike, ki ne vodi v razcvet, temveč na pogorišče.