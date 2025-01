John Locke na Zelenem vencu

V nadaljevanju preberite:

Miloš Dekić je profesor zgodovine na eni od beograjskih gimnazij, skupaj s svojimi dijaki že več kot dva meseca na ulici protestira proti korupciji, ki dobesedno ubija njegove rojake. Val študentskih in dijaških protestov je sprožila tragična smrt 15 ljudi pod zrušenim nadstreškom novosadske železniške postaje in oblast več kot očitno ne vidi izhoda iz živega blata.

V takšni stiski so, da so k profesorju Dekiću poslali občinske veljake, naj ga zaslišijo, zakaj je na ulici in ne v učilnici ter kdo ga je nagovoril k protestom.