Kadrovski človek ne jezi se

Po ekspresni zamenjavi članov nadzornih svetov v državnih podjetjih, kjer ima vlada neposreden vpliv, zdaj sledijo še prevetritve v organih upravljavcev državnih naložb – Slovenskem državnem holdingu (SDH) in Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB). Te ustanove si je do zdaj poskušala podrediti vsaka oblast, a ihta, s katero to poteka, tudi tokrat pri vsem skupaj pušča slab priokus.