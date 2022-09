Kandidatura v OZN v drugem planu

V nadaljevanju preberite:

Namesto da bi se zunanja ministrica Tanja Fajon in predsednik države Borut Pahor od jutri naprej v New Yorku v popolnosti osredotočila na zbiranje dodatne podpore držav ob robu zasedanja generalne skupščine OZN, kjer bo Slovenija tudi uradno predstavila kandidaturo za nestalno članico varnostnega sveta za obdobje 2024–2025, bosta morala najprej streti pomemben kadrovski, politično trd oreh, ki ima precejšnje notranjepolitične posledice. Vlada je prejšnji četrtek sprejela predlog o odpoklicu slovenskega veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja, ugotovljene so bile kršitve zakona o zunanjih zadevah, Pahor pa mora odpoklic formalizirati.