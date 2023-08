Katastrofa in javno dobro

V članku lahko preberete:

Od leta 2007, ko je Naomi Klein objavila knjigo Doktrina šoka, se je spremenilo marsikaj. Vmes je po človeštvu udarila finančna kriza, ducat let po finančni je sledila pandemična, podnebna kriza je bila stalnica, le da se je enkrat na površju prikazala v Avstraliji, drugič v Aziji, tretjič na Krasu in potem v Kanadi, na Koroškem, Braziliji, Savinjski dolini ... In potem še uničevanje Sirije, begunska kriza, poskus ruske okupacije Ukrajine ... Osnovni tezi iz Doktrine šoka velja poldrugo desetletje in več po natisu ponovno posvetiti pozornost. Ena od podvrst kapitalizma svoje cilje doseže tako, da sistematično zlorablja katastrofe. Katastrofe so priložnost. Katastrofe izbrišejo stare nastavitve. Katastrofe so katalizator, ko je mogoče doseči tisto, česar v običajnih časih ne bi bilo mogoče.