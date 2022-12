Kdo nam bo svetil, ko ugasne zadnja luč?

V nadaljevanju preberite:

Danes se zaradi uničujoče vojne v Ukrajini in energetske draginje marsikje v Evropi sprašujejo, kako ravnati, če bo dalj časa močneje motena preskrba z elektriko. Pri nas se zdi, da razen akademikov in nekaj podjetnikov, ki glasno opozarjajo na prihajajoče težave, nikogar ne skrbi preveč, kaj bo, če jutri zmanjka elektrike. Skrbni in sistematični Nemci so pokupili agregate oziroma generatorje.