Ko zastava in grb proizvajata domoljubje

V nadaljevanju preberite:

Nad sedanjimi simboli, sprejetimi v osamosvojitveni naglici na skoraj rokohitrski način in brez besede zastavoslovja in grboslovja, vsi niso in ne morejo biti navdušeni.

Državni simbol mora poleg neizogibnih zahtev, predvsem prepoznavnosti, unikatnosti, tudi nagovarjati, združevati, spodbujati nacionalni ponos, govoriti o suverenosti in zgodovinskosti, o državljanski zavesti, o famoznem »stati inu obstati«. Sedanja zastava in grb ne učinkujeta tako v polni meri, njuna sporočilnost ni optimalna. Kako stanje spremeniti?