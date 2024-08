(KOMENTAR) Kitajsko-ameriška varnostna trilema

V nadaljevanju preberite:

Pred samo nekaj meseci je predsednik Joe Biden odobril tajni strateški načrt, poimenovan Smernice za jedrsko uporabo. S tem se je ameriška strategija ustrahovanja prvič obrnila proti Kitajski, in to zaradi hitrega širjenja kitajskega jedrskega arzenala. Bela hiša je o tem dolgo molčala, iz Pentagona pa so občasno opozarjali, da bo kitajska jedrska moč v prihodnjih desetih letih dohitela ameriško in rusko.

Smernice niso naravnane proti nobeni posamezni državi. S temi besedami so Američani poskušali stvar ublažiti, ko je pred tednom dni vse skupaj končno prodrlo v javnost. ZDA se želijo tako zgolj pripraviti na morebitni koordinirani jedrski izziv Kitajske, Rusije in Severne Koreje.