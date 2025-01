(KOMENTAR) Nekaterim voda prinese, drugim odnese

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih ministrstva za naravne vire in prostor je bilo v ujmi 4. avgusta 2023 poškodovanih več kot 12.000 stavb. Prvič v zgodovini je država fizičnim osebam, lastnikom poškodovanih objektov, izplačala predplačila, da bi lahko čim prej obnovili svoje domove. Iz državnega proračuna so za to namenili okoli 34 milijonov evrov. Država zdaj, razumljivo, pričakuje, da bodo vsi, ki so sredstva dobili, dokazali, da so jih porabili za obnovo. Nekateri računov nimajo. Vsaj ne dovolj.