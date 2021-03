Ljudje, ki smo jih spremenili v jedrske odpadke

Pred petimi leti sta Bruselj in Ankara sprejela dogovor, ki je strahotno zaznamoval usode več sto tisoč ljudi na begu pred vojnami, totalitarnimi režimi, posledicami podnebnih sprememb in revščino.



Evropsko-turški begunski dogovor, s katerim je Evropska unija Turčiji v zamenjavo za šest milijard evrov na odprtem bazarju človeške tragedije prepustila upravljanje begunske krize, je brutalno zarezal v življenja beguncev in migrantov.

Begunski koridor, ki je od poletja leta 2015 dobrega pol leta čez Balkan vodil proti srednji in severni Evropi, se je s sprejetjem dogovora nenadoma zaprl. Ljudje, ki so se v upanju, da jim bo iz Sirije ali Afganistana skozi Turčijo in Grčijo uspelo priti do Nemčije, so se zaradi nadvse oportunističnega dogovora znašli ujeti v razčlovečenih birokratskih zankah.