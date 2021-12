Namesto ljudi v črnem bodo vladali ljudje v belem

V nadaljevanju preberite:

»Ko smo se v soboto, 11. decembra, vračali s koncerta, je bil del naše ulice blokiran,« je pred štirimi dnevi zapisala znana hrvaška igralka Vitomira Lončar, ki že pet let živi v kitajskem mestu Xianu. »Bilo je kakšnih deset, mora celo več reševalnih vozil, kakšnih petdeset policistov in še sama ne vem, koliko ljudi v belem, tistih zamaskiranih, ki jih poznamo kot borce s prve obrambne črte pred covidom. Vse je bilo označeno s trakovi … možu sem rekla: tole pa ni dobro.«

Tisto noč, piše Vitomira, ki v glavnem mestu pokrajine Shaanxi predava dramsko igro na Evro-azijski univerzi, se je začelo množično testiranje, potem ko so v neposredni bližini njene hiše odkrili en sam primer okužbe s koronavirusom.

Medtem se je število na novo okuženih povzpelo na več kot 150 na dan, in čeprav v najstarejši cesarski prestolnici, znani po glinastih vojakih, ki so jih izkopali iz grobnice prvega kitajskega cesarja Qinshihuanga, še vedno ni omikrona, so v njej uvedli drakonske ukrepe.