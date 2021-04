Malo velikih, a veliko malih

V nadaljevanju preberite:

Velike razlike v precepljenosti in prekuženosti prebivalstva med državami narekujejo različne časovnice sproščanja ukrepov. Toda razlike niso samo med državami, ampak bodo postale opazne tudi znotraj Slovenije. Ne eni strani so cepljeni in prebolevniki, na drugi čakojoči na cepljenje. Še bolj zapleten bo izhod iz epidemije v gospodarstvu, kjer je nekatera podjetja epidemija prizadela močno, druga pa sploh ne.