Maratonci na cilju, kandidatka in kandidat v drugem krogu

Razpoloženje v Ljubljani je bilo praznično, celo karnevalsko. A na razpoloženje ni vplival le praznik demokracije. Tekaški praznik je k prijetnemu utripu prispeval več od pravice, da ljudje oddajo svoj glas za predsednico ali predsednika. Po mestu so igrali pihalni orkestri, v centru tolkalci, občinstvo je spodbujalo nastopajoče, tekmovalci so se zahvaljevali s pogledi.

Četudi je Ljubljanski maraton predvsem rekreativna prireditev, ne tekmovalna, je bilo med tradicionalnim tekom po ulicah glavnega mesta več emocij kot med predvolilno kampanjo. Borut Pahor je kot predsednik republike s časom 1:48:47 odtekel zadnji (pol)maratonski krog, Anže Logar se je na ljubljanski tekaški praznik po dobrem desetletju spet prijavil, si obul copate in s časom 57:49 odtekel deset kilometrov. Noge kandidata SDS so sicer 13 let mlajše od Pahorjevih, vendar so za Pahorjeve tekaške čevlje premajhne.

A iz tekaškega kroga prestopimo v drugi krog predsedniških volitev. Anže Logar s 34 odstotki vodi, Nataša Pirc Musar zaostaja za dobrih sedem odstotkov. Volilni rezultat po prvem polčasu delno spominja na leto 2007, ko sta se za glasove sredine in levice potegovala Mitja Gaspari in Danilo Türk, na desni pa je imel kandidat Lojze Peterle po prvem krogu slabih pet odstotkov prednosti pred Türkom.

Prednost Anžeta Logarja pred Natašo Pirc Musar je večja, kot je bila pred desetletjem in pol Peterletova prednost pred zmagovalcem drugega kroga. Hkrati pa je imela Nataša Pirc Musar na levici tokrat dva močna tekmeca, Danilo Türk pa je imel v prvem krogu na levici le enega konkurenta. Izkušnja iz leta 2007 kaže, da vodstvo po prvem krogu še ni jamstvo za zmago v drugem.

Ljubljanski maraton je dolga leta, do spremembe trase, po kateri se je teklo na 42 kilometrov, veljal za posebno težek, ker so morali tekači odteči dva kroga. Dva 21-kilometrska kroga sta psihološko bolj naporna od enega 42-kilometrskega. Oba kandidata bosta drugi krog tekla po pregrupiranju navijačev, ki ju bodo podpirali.

Zmagovalec Ljubljanskega maratona je Branko Gradišnik, pobudnik tekaškega praznika. Krog je pretekel vedno. Tudi letos, pri 71 letih.