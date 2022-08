Migranti na meji brez rezilne žice

V komentarju lahko preberete:

Novinarji prestopajo v politiko. To naj bi bilo slabo za verodostojnost poklica, pod vprašaj naj bi postavljalo motive, zakaj so takšni in drugačni novinarski izdelki nastajali v preteklosti, pod vprašaj naj bi postavljalo komentarje, analize, novice, intervjuje, reportaže, ki še niso nastali. Razmislek je v sleherni profesiji dobrodošel, ne škodi, če v tem razmišljanju sodelujejo tudi ljudje, ki niso del profesije.

Kaj je novinarstvo? Četrta veja oblasti? Tržna dejavnost? Servis javnosti? Orodje za spreminjanje sveta? Ali