Milijarde, ki bi jih lahko bolje izkoristili

V komentarju preberite:

Slovenija je skoraj sočasno s tridesetim rojstnim dnevom – in na začetku drugega predsedovanja svetu EU – dobila tudi diplomatsko darilo evropske komisije: v obliki pozitivnega mnenja k našemu načrtu za okrevanje in odpornost. Ob obisku »evropske vlade« v državi, ki ji je za pol leta zaupano krmarjenje evropske barke, je to bila seveda pričakovana in gotovo že prej dobro usklajena poteza.



Kaj manjka načrtu za okrevanje in odpornost, zakaj je le povprečen, in to v času, ko je denar na voljo, čas za spremembe pa primeren?