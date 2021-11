Ministrica bi že zdavnaj morala oditi

V nadaljevanju preberite:

Ko se je včeraj začela že druga interpelacija ministrice za izobraževanje Simone Kustec, so bili otroci že testirani. Verjetno so tudi že pojedli tradicionalni slovenski zajtrk. Razen tistih, ki nimajo podpisanega soglasja za samotestiranje. »Če boste spoštovali to, kar je predpisano v odloku, potem teh otrok ne smete spustiti v šolo. In se bodo morali izobraževati na daljavo. Nobene malice, nobenega kosila, ničesar. Če pa boste to naredili, boste imeli težave vi. Ker ne boste spoštovali vsebine odloka,« je ta teden odgovorila ministrica ravnateljici. Ravnatelji otrok niso pustili lačnih.