Mučno razpadanje 30 let starega trupla

V nasprotju s prepričanjem, da so procesi razpada rajnke Jugoslavije že končani, ti procesi še vedno potekajo, in to dokazuje dogajanje na Kosovu. S temi besedami je najnovejše dogajanje na Kosovu pospremil predsednik Republike Srbske Milorad Dodik po srečanju s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Politični veteran Vučić, ki ima izrazit čut za dramo in talent za poudarjanje svoje ljubezni do dela, je z izbiro prvih sogovornikov dan po doseženem prelomnem dogovoru s Prištino o preregistraciji vozil, pokazal tudi veliko smisla za ironijo.