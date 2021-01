Na obzorju nove razpoke v koaliciji

V nadaljevanju preberite:

Pred koalicijo je nov preizkusni kamen. Na pravosodnem ministrstvu, ki sodi pod okrilje SMC, so namreč pripravili predlog zakonskih sprememb za omejitev vpliva politike pri imenovanju in napredovanju tožilcev. Potrebo po tem je sprožilo nekaj aktualnih primerov »zamrznjenih« kandidatov, ki so se zaradi svojega preteklega dela zamerili vodji največje koalicijske stranke.