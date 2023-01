Na poti do športnega butika odličnosti

Vlada se je končno oblikovala po željah zmagovalcev lanskih volitev, področje športa se je znašlo v najmanj dveh ministrstvih. Športna vzgoja v šolah ostaja pod okriljem ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ves ostali šport pa se je preselil pod dežnik ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Že je tu prvi pomislek. Kdo se bo temeljito lotil pomanjkanja športne vzgoje med študenti, torej v visokem šolstvu, ki spada pod ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije?

Za vso državo je supervolilno leto, športna sfera pa je ob političnih bitkah preživela tudi tisto za vrh Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Ni bila ravno vzorčni primerek fair playa. Novi predsednik Franjo Bobinac je po decembrski zmagi zavihal rokave in že kadroval po svojem okusu. Razumljivo, da verjame in zaupa svojim oziroma »našim«, ki so ga podpirali in verjeli v njegovo zmago.