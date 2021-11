Na splet obsojeno pleme bralcev

Novica, da je koncert italijanskega tenorista Andree Bocellija zaradi ukrepov proti širjenju okužb s covidom-19 spet preložen, tokrat za debelih enajst mesecev, in tudi tista, da je tradicionalni slovenski knjižni sejem letos neizvedljiv v fizični obliki, bi se v morju odpovedi prireditev, ki na naslove medijev prihajajo vsak dan, lahko izgubili, vendar govorita o posebni zgodbi.

V včerajšnjem odzivu Asociacije, društva nevladnih organizacij in posameznikov v kulturi, na zadnji vladni odlok, ki na novo ureja možnosti izvajanja kulturnih prireditev, so nevladniki zapisali, da je evropska komisija v smernicah za varen ponovni zagon dejavnosti v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih zapisala, da so poskusni dogodki, organizirani na različnih evropskih prizoriščih, pokazali, da je bilo na kulturnih prireditvah ali v zvezi z njimi malo okužb, obregnila se je tudi ob način sprejetja odloka, ki ukrepe uveljavlja le v nekaj dneh, kar seveda onemogoča načrtovanje kulturnih prireditev. Zadnji odlok, so opozorili, ponuja nejasnosti in absurde, kakršen je tisti, da bi morali o fiksnih sedežih na primer razmišljati tudi organizatorji razstav. Bi koga zanimal fotelj VIP za ogled Kofetarice, Sejalca, Zamorke?

Slovensko založništvo je od nekdaj v latentni stiski, o tem govori že bežno pregledovanje arhivskih zapisov, ki razkrivajo, da se s težavami spopada že od prvega knjižnega sejma novembra 1972, ki se je malce katastrofično intonirano že začel s simpozijem o usodi slovenske knjige, cveta v gumbnici slovenske identitetne suknje. Dejstvo je, da nacionalni knjižni sejem ni nič drugega kot najobsežnejša prodajna razstava slovenskih knjig, s čimer ni pravzaprav nič narobe, je pač v nasprotju z drugimi, mednarodnimi sejmi, namenjen neprofesionalnemu občinstvu. Prav prikladno je sejem postavljen v čas tradicionalno najboljšega dela leta za prodajo knjig, v sezono obdarovanja, ki velja vsaj za pleme bralcev, zato pravzaprav figurira kot nekakšen rezervni praznik tukajšnje knjige, založništva, knjigotrštva, tiskarstva, avtorja in bralca.

Rojstni dan poeta, 3. december, v bližino katerega je sejem programiran, je torej nekakšen rezervni 8. februar, vsekakor pa čas, ki je založnikom prinašal relativno lepe prihodke – v Cankarjevem domu. Lanski prvi pandemični sejem je bil precedens, prvič je bil izveden virtualno, bil je prvi povsem in zgolj spletni dogodek, virtualna platforma, so zapisali organizatorji, je bila prodajna in programska, kako uspešna je bila po finančni plati, ne vemo.

Knjižni sejem bo spet le virtualen. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Z letošnjim se zgodba žal ponavlja, upravni odbor sejma je na podlagi vladnega odloka odločil, da fizična prireditev tudi letos odpade, knjižne novosti oziroma pregled izdanih knjig si bo mogoče ogledati le na spletu. Pomenljiva za sedanje stanje je razlaga vodstva sejma, da bo organizator razstavljavcem vrnil vplačani znesek za razstavni prostor, ne glede na stroške, ki jih je imel s sejmom, ker pa se sejem v celoti financira z denarjem za plačilo stojnic in je organizator ostal brez lastnih virov za izvedbo spletnega sejma, bo spletni dogodek financirala Javna agencija za knjigo.

Iz tega bi bilo mogoče sklepati, da je založništvo na Slovenskem panoga, ki dobesedno živi iz rok v usta, po analogiji s spremljanjem finančnih zmožnosti prebivalstva je zato, ker ni zmožen takega enkratnega nepričakovanega stroška, ki verjetno ne more biti astronomski, že pod črto, pristal je v revščini in iskanju miloščine! Vodja upravnega odbora sejma Miha Kovač je to formuliral z uporabo pridevnika boleče: »Za mnoge, predvsem manjše založnike, je bil knjižni sejem pomemben vir prihodkov in mnogi so že lani boleče občutili odpoved sejma v fizični obliki,« še pred odpovedjo sejmarjenja v Cankarjevem domu je dodal, da bo letošnjo jesen to edini odpovedani knjižni sejem v Evropi. Odgovorov na to, zakaj se nam vse to dogaja, je najbrž preveč.