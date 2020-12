Naj le mine

V komentarju preberite:

so jim v predelih sveta zaradi posledic podnebnih sprememb, vojn, lakote in podobnega priča leto za letom že desetletja. Virus nas je zaznamoval tako in drugače, posledice bodo trajne, lahko pa upamo, da bo kakšna med njimi tudi pozitivna. Da se bodo razprave o kakovostnem in močnem sistemu javnega zdravstva končno prebile v ospredje, vlaganja v znanost ne bodo več razumljena zgolj kot strošek, prvi na vrsti, ko je treba varčevati, kakovostni izobraževalni sistem bo postal bolj cenjen, gospodarstvo in podjetništvo bosta postala še bolj prilagodljiva in izkoristila področja, ki jih je epidemija prisilila v nesluten razmah.