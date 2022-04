Najvišja boniteta je zaupanje ljudi

V temi dneva preberite:

Katere najbolj nujne naloge takoj čakajo novega finančnega ministra Golobove vlade? Kaj pomeni dobra bonitetna ocena države in kako bo treba zanjo poskrbeti v prihodnje? Zakaj je najvišja boniteta, ki jo dobi neka politična opcija, zaupanje ljudi in kaj so ob tem še nujni pogoji za blaginjo Slovenije?