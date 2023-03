Naložbeni popravni izpit za turizem

V nadajevanju preberite:

Čeprav je slovenska turistična industrija pred izbruhom epidemije dosegala rekordne rasti turističnega obiska in s tem boljše poslovanje, se to ni kazalo tudi v naložbenem ciklu. Obseg investicij je bil do zdaj premajhen za pomembnejše izboljšanje kakovostne ravni dejavnosti, saj so bila vlaganja usmerjena predvsem v nastanitvene obrate nižjega cenovnega razreda. Zadnji dve leti so naložbe dodatno oklestile posledice epidemije, čeprav so nekatere družbe to obdobje izkoristile tudi za ta namen.