Napenjanje loka in dolžnosti v času epidemije

Seznam je dolg, na njem najdemo državnike, verodostojne politike in like, ki prvemu predsedniku večstrankarskega parlamenta, Francetu Bučarju, ne sežejo do gležnjev. Od začetka parlamentarizma je zakonodajno vejo oblasti vodilo 15 oseb, nekaj je bilo še vršilcev dolžnosti, ki so državni zbor vodili nekaj ur ali nekaj dni.

Kaj imajo skupnega prejšnji predsedniki parlamenta? Kakšna so pravila igre za predsednike in kaj sledi po neuspeli zamenjavi Igorja Zorčiča?