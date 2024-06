(KOMENTAR) Naslednih 12.051 dni bo ključnih

V nadaljevanju lahko preberete:

Če se potopimo v preteklost in skušamo rekonstruirati, kakšne ideje so bile v obtoku junija 1991, je prvi vtis, da je šlo za enostavne načrte. Da gremo stran od SFRJ. Ker je socializem ravno razpadal, je bil del načrta tudi ta, da bi imeli družbeno-ekonomski red, ki ne bi bil centralnoplanski. Da gremo v kapitalizem, v predvolilnih programih niti ni bilo izrecno izrečeno. Kaj se je torej zgodilo v 12.051 dneh? Etape poosamosvojitvenega obdobja so bile leta 1991 bolj ali manj predvidljive. Etape sprememb družbenega reda, ki je nastal kot posledica socialistične revolucije, so bile manj jasne. Hkrati pa je odhod iz socializma družbeno tkivo spremenil vsaj tako globoko kot odhod iz SFRJ.