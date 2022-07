Ne besede, temveč dejanja

Poslanci so morda še zadnjič izbirali programske svetnike, ki vlečejo ključne poteze na RTV Slovenija. Za tem v koaliciji Roberta Goloba upajo na sprejetje in uveljavitev zakonodajnih sprememb, s katerimi bi sedanjo vodstveno garnituro razrešili in, kot pravijo, depolitizirali vodenje RTV Slovenija, s tem ko bi izbor skoraj vseh svetnikov vzeli iz rok državnega zbora. Sedanje določbe, ki so jih napisali v SDS, so se namreč povsem izrodile. Predstavniki družbe, ki bi morali zasesti 16 mest od 29, so se leto za letom bolj spreminjali v predstavnike političnih strank. V času Janševe zadnje vlade pa so vsa mesta, o katerih odločajo poslanci – skupaj 21 –, postala rezervirana le za predstavnike koalicije.

Izbranci so najprej prikimali imenovanju Janševe kadrovske metle na čelo največje kulturne institucije in včeraj še imenovanju njegovega šefa vladnega urada za komuniciranje na čelo TV Slovenija, ki se je po vrsti napačnih potez vodstva s podporo programskih svetnikov znašla v položaju, ko jo zapušča vse več zaposlenih in gledalcev. Zaupanje se podira. Morda nepopravljivo, kar bi lahko bil celo ključni cilj stranke s svojimi javnimi občili.

Po odstopu dveh programskih svetnikov je Golobova koalicija dobila prvo možnost, da začne uresničevati svoje zaveze o drugačnem ravnanju, a je na predlog gledalcev in poslušalcev po že znanem zgledu predlagala »svojo« kandidatko – nesojeno poslanko Gibanja Svoboda. Morda je njihov namen, da svojega mandata praktično ne bi nastopila, a njihova včerajšnja izbira vseeno ne sledi obljubi o depolitizaciji.

V ponedeljek bodo pred poslanci že omenjene spremembe zakona, ki so jih v parlamentarno proceduro poslali po nujnem postopku. Torej brez resne javne razprave. A če na to lahko še odgovarjajo z željo po čimprejšnji prekinitvi agonije in navedbo, da so pri pripravi sodelovali s posameznimi zaposlenimi in strokovnjaki, le težko resno utemeljujejo, da gre za preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države, kar zahteva nujni postopek. S tem pa so dali SDS močan argument za izpodbijanje sprememb, ki jim niso po volji, ter posledično ohranitev stanja, ki so ga na referendumu že ubranili. Bodo tudi v tretje? Ne bo odvisno le od njih, ampak tudi od potez Goloba in njegove iskrene zaveze, da se res odpove tako mikavnemu vplivu na javno RTV in ne le zamenja njenega vodstva. Kot je že večkrat ponovil sam: Ne besede, temveč dejanja. Njegova za zdaj puščajo veliko grenkega priokusa.