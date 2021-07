Neenotnost enotnega evropskega potrdila

V nadaljevanju preberite:

Ko so modreci v Bruslju pred meseci začeli govoriti o tako imenovanem zelenem covidnem potnem listu, si je marsikdo predstavljal, da bomo Evropejci s tem lahko nemoteno in pod enakimi pogoji potovali znotraj Unije in vanjo. Ta dokument, ki se uradno imenuje evropsko digitalno covidno potrdilo, od včeraj tudi zares velja, a že zdaj je jasno, da sicer prinaša enotno formo in vsebino, ne pa tudi enotnih pogojev za prestopanje evropskih in schengenskih meja.