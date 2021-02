Negativistična čustva so nadvladala homo politicusa

V nadaljevanju članka preberite:



Današnje glasovanje, nikakor ne razprava pred tem, o konstruktivni nezaupnici vladi Janeza Janše bo v polarizirani politični prostor vsaj za trenutek prinesla nekaj razelektritve. Najverjetnejši zmagovalec Janša, čeprav ima v tajnosti glasovalnega prostora vest poslancev največ možnosti, da se izrazi, bo lahko za vsaj nekaj časa strnil koalicijske vrste in utrdil navezave z voljnimi zunajkoalicijskimi partnerji. Opozicija tudi po pričakovanem neuspehu – trdi, da je zanjo uspeh že to, da so skupaj vložili nezaupnico – ne bo vrgla puške v koruzo. Nekaj interpelacij je že vloženih, sledile bodo nove, tudi nova konstruktivna nezaupnica s kredibilnejšim kandidatom ni izključena.