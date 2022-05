Ni nove normalnosti. Stara normalnost je daleč

V komentarju preberite:

Ljubljanski policiji je uspelo, da je pridržala članico spremstva ruske punkerske skupine Pussy Riot. Aisoltan Nijazova je z glasbenicami, ki jih preganja Putinova oblast in sovraži ruska cerkvena nadoblast, prepotovala pol stare celine. Nekoč zdavnaj je mednarodno tiralico zoper Aisoltan Nijazovo na Interpol poslal Turkmenistan, z nafto in plinom bogata azijska diktatura, ki je bila nekoč del Sovjetske zveze. Nijazova je bila namreč bankirka, oblasti v Ašhabadu pa so ji naprtile, da je poneverila milijonsko vsoto.

Incident nekaj pove o tem, kako se mora obnašati nova izvršilna oblast. Česa ne sme početi in kaj mora narediti.