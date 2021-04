Nič se ne uredi samo od sebe

V nadaljevanju preberite:

F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Ernest Hemingway, T. S. Eliot ... Seznam je ugleden, v literarni zgodovini pa pravijo, da gre za izgubljeno generacijo. Dobro stoletje pozneje za uvrstitev na seznam izgubljenih kandidira tudi generacija, ki končuje srednje šole. Danes imajo osnovno- in srednješolci tretjič v tem šolskem letu prvi šolski dan. Ko so šli prvič na podaljšane počitnice, te niso trajale dva tedna, kot je bilo sprva napovedano, pač pa so bile šole zaklenjene več mesecev. Vsaj tokratna napoved, da bo šola zaklenjena le dober teden, je uresničena. Negotovost pa ostaja velikanska predvsem pri vseh tistih, ki jih že čez slab mesec dni čaka matura. Kako bo izvedena? Ministrica za izobraževanje je ponovno odpiranje šol pospremila s pogledom v lansko leto, češ da so se takrat reči nekako uredile same od sebe.