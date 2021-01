Novo leto, stari problemi

V nadaljevanju preberite:

Pol milijona ljudi – učenke in učenci, njihovi starši, učiteljice in učitelji, šolsko osebje – čaka. Na dan samostojnosti in enotnosti je vladni govorec Jelko Kacin četrtini prebivalstva naročil, naj se prestavi v položaj za nizki start, saj bi kar na soboto in nedeljo učiteljice in učitelje obdelali s hitrimi testi, potem pa bi, kot je najbolj »idealen scenarij« pred tem orisala ministrica za izobraževanje, odprli vrata osnovnih šol in učence prvega triletja vrnili pred šolske table.