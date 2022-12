Obramba EU v globalni bitki

V nadaljevanju preberite:

Temni oblaki nad evropskim gospodarstvom, energetska kriza in visoka inflacija so okoliščine, ki so zaznamovale zadnji letošnji vrh EU. Z njega je šla jasna želja, da mora EU zaščititi lastno ekonomsko, industrijsko in tehnološko bazo. To zahteva nižje cene energije in zmanjševanje strateške odvisnosti pri preskrbi z viri. Zlasti iz Pariza prihaja nedvoumno sporočilo, da bi v EU morali sprejeti svojo Iro za naložbe v zeleni prehod, digitalizacijo in konkurenčnost gospodarstva nasploh.