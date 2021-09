Odvisna od politične volje

V Temi dnevi preberite:



V govoru Ursule von der Leyen o stanju v EU se je pokazala jasna ločnica med velikimi ambicijami in izvedljivim v zapletenih procesih odločanja znotraj EU. Po boleči izkušnji v Afganistanu so zagon dobile razprave o evropski obrambi in zmanjševanju odvisnosti od ZDA. Da bi se zelena in digitalna preobrazba pospešili, se morajo začeti stvari v bruseljskem zakonodajnem stroju hitreje premikati.