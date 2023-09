Paradoksi najpomembnejših dogodkov 21. stoletja

V članku lahko preberete

Ste kdaj pomislili, da dvaindvajset let po 11. septembru na letalo ne smemo prinesti stekleničke s kremo za sončenje ali ščipalke za nohte, hkrati pa lahko tri leta po pandemiji brez maske obiščemo bolnišnični oddelek za zdravljenje raka? Na dan obletnice terorističnega napada na newyorška nebotičnika in Pentagon je to na družabno omrežje, ki ga zdaj krasi lepo stilizirana črka X, napisala Cathy Kimport. Paradoks, v katerem nastopata dva od desetih najpomembnejših dogodkov 21. stoletja, je velik. Pri pandemiji je obveljalo geslo, da se odločno vračamo v normalnost. Pri letalskih prevozih o vračanju v čas pred letom 2001 ne razmišlja nihče. Najbrž bodo stekleničke s tekočinami ali pilice za nohte še desetletja ostale prepovedane. Pandemija, ki je po konservativnem štetju Svetovne zdravstvene organizacije ubila skoraj sedem milijonov ljudi, je v kolektivni zavesti stvar zgodovine. 11. september 2001 še vedno učinkuje.